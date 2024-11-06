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6 ноября, 14:58

Украинцы заявили в опросе AP, что Киеву придётся отказаться от земель ради мира

Жители Киева полагают, что Украине придётся распрощаться со своими территориями в обмен на мир после того, как кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь вернётся в Белый дом. Однако украинцы считают, что горечь правды лучше сладости ложной надежды, которую давал им нынешний американский лидер Джо Байден и его администрация. Об этом сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на одну из жительниц украинской столицы.

«Виктория Зубрицкая, 18-летняя [киевлянка], была прагматична в ожиданиях от следующего американского президента. Она думает, что Украина будет вынуждена отказаться от территории в обмен на мир во время президентства Трампа. Но она сказала, что предпочитает это тому, что она назвала ложной надеждой, которую предлагала администрация Байдена», — сказано в публикации AP.

Она утверждает, что определённость и объективная истина на весах будут тяжелее лжи и жизни в иллюзиях.

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Ранее среди жителей украинской столицы провели опрос, показавший, что украинцы не верят обещаниям Трампа о завершении конфликта. По их словам, Украина сама должна думать о своей внутренней политике, а не исходить от выборов за океаном. А в Раде с этим, видимо, не согласны. Там уже попросили Трампа вмешаться — а именно отменить приказ Зеленского и организовать выборы в Верховную Раду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Владимир Озеров
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