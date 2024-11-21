Опрос показал, сколько украинцев в ужасе от действий Зеленского

Уровень одобрения действий украинских властей продолжает снижаться: около 30% граждан не поддерживают действия Владимира Зеленского, а более 60% выражают недоверие к работе правительства, согласно исследованию американской социологической службы Gallup.

Согласно данным исследования, процент неодобрения Зеленского продолжает увеличиваться и достиг 30%. Это снижение наблюдается во всех демографических группах и регионах, особенно ярко оно проявляется среди жителей востока Украины. Уровень одобрения его действий составляет 60%, в то время как в 2023 году этот показатель достигал 81%.

Кроме того, уровень доверия к правительству Украины также падает. По последним данным, 66% опрошенных заявили о недоверии к правительству. Gallup подчеркивает, что уровень доверия к властям достиг своего минимального значения с 2022 года — лишь 28% украинцев доверяют правительству.