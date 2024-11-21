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21 ноября, 13:15

Опрос показал, сколько украинцев в ужасе от действий Зеленского

Gallup: Уровень неодобрения Зеленского продолжает расти, достигнув 30%

Уровень одобрения действий украинских властей продолжает снижаться: около 30% граждан не поддерживают действия Владимира Зеленского, а более 60% выражают недоверие к работе правительства, согласно исследованию американской социологической службы Gallup.

Согласно данным исследования, процент неодобрения Зеленского продолжает увеличиваться и достиг 30%. Это снижение наблюдается во всех демографических группах и регионах, особенно ярко оно проявляется среди жителей востока Украины. Уровень одобрения его действий составляет 60%, в то время как в 2023 году этот показатель достигал 81%.

Кроме того, уровень доверия к правительству Украины также падает. По последним данным, 66% опрошенных заявили о недоверии к правительству. Gallup подчеркивает, что уровень доверия к властям достиг своего минимального значения с 2022 года — лишь 28% украинцев доверяют правительству.

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А ранее стало известно, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный вызывает у украинцев больше доверия, чем Владимир Зеленский. Такими данными делится украинский «Фонд исследования будущего», по заказу которого проводилось исследование сразу двумя социологическими компаниями — Info sapiens и Active Group.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Oleksandr Osipov

Марина Фещенко
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