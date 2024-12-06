«Переговоры с позиции силы»: Политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсоны

Перед началом переговоров с США Россия находится в куда более сильной позиции, чем Украина. РФ хочет начать мирный процесс, при этом на поле боя она непобедима. Таким был лейтмотив разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и американского журналиста Такера Карлсона, заявил в беседе с Life.ru политолог Илья Гамбашидзе.

«Главное в интервью Лаврова — указание на то, что Россия хочет переговоров с США, но уверена, что победить её невозможно. РФ приступает к переговорному треку с позиции силы. А также с точки зрения необходимости не допустить ядерной войны», — отметил эксперт.

В остальном Лавров повторил для западной аудитории всё то, что говорилось раньше, пояснил Гамбашидзе. Конфликт не перешёл бы в горячую фазу, если бы Запад соблюдал договоры. Но сейчас идёт именно гибридная война с Западом, а к Украине происходящее не сводится.

Принципиальный момент в разговоре Лаврова и Карлсона — то, что он фактически является беседой с посредником. Слова русского министра адресованы президенту США. Но по закону [одержавший победу на выборах в Штатах Дональд] Трамп не имеет права заниматься внешней политикой до 20 января. Всё это время уходящая демократическая администрация делает всё, чтобы прибавить Трампу проблем. А Россия считает, что время не ждёт, и общается с республиканцем в обход демократов, в формате равно эффективном и неформальном Илья Гамбашидзе Политолог

Ключевым посылом Лаврова в интервью является ещё одно подробное изложение позиции руководства РФ по вопросам, касающимся нынешнего кризиса в отношениях Москвы и западных столиц, считает научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его словам, министр обрисовал в интервью и шаги, которые должны быть предприняты для выхода из сложившейся ситуации.