«Переговоры с позиции силы»: Политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсоны
Политолог Гамбашидзе: Лавров указал, что РФ вступит в переговоры с позиции силы
Сергей Лавров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Перед началом переговоров с США Россия находится в куда более сильной позиции, чем Украина. РФ хочет начать мирный процесс, при этом на поле боя она непобедима. Таким был лейтмотив разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и американского журналиста Такера Карлсона, заявил в беседе с Life.ru политолог Илья Гамбашидзе.
«Главное в интервью Лаврова — указание на то, что Россия хочет переговоров с США, но уверена, что победить её невозможно. РФ приступает к переговорному треку с позиции силы. А также с точки зрения необходимости не допустить ядерной войны», — отметил эксперт.
В остальном Лавров повторил для западной аудитории всё то, что говорилось раньше, пояснил Гамбашидзе. Конфликт не перешёл бы в горячую фазу, если бы Запад соблюдал договоры. Но сейчас идёт именно гибридная война с Западом, а к Украине происходящее не сводится.
Принципиальный момент в разговоре Лаврова и Карлсона — то, что он фактически является беседой с посредником. Слова русского министра адресованы президенту США. Но по закону [одержавший победу на выборах в Штатах Дональд] Трамп не имеет права заниматься внешней политикой до 20 января. Всё это время уходящая демократическая администрация делает всё, чтобы прибавить Трампу проблем. А Россия считает, что время не ждёт, и общается с республиканцем в обход демократов, в формате равно эффективном и неформальном
Ключевым посылом Лаврова в интервью является ещё одно подробное изложение позиции руководства РФ по вопросам, касающимся нынешнего кризиса в отношениях Москвы и западных столиц, считает научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его словам, министр обрисовал в интервью и шаги, которые должны быть предприняты для выхода из сложившейся ситуации.
«Я думаю, что именно обращение к западным политикам и к западной общественности было наиболее важным, учитывая, что аудитория самоукраинственная, — это всё-таки в основном западные общественности и западные политические круги», — сказал специалист.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что вновь приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сергея Лаврова. Видео за час набрало миллион просмотров, а сам министр произвёл положительное впечатление на американцев и, в особенности, американок. Life.ru в своём материале собрал все основные моменты, на которые следует обратить внимание в этой беседе.