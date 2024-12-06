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6 декабря, 11:03

Песков шуткой ответил на вопрос Life.ru, приедет ли Карлсон на прямую линию с Путиным

Песков: Такера Карлсона не будет на большой пресс-конференции Путина 19 декабря

Журналист Такер Карлсон не примет участия в масштабной пресс-конференции президента России Владимира Путина, запланированной на 19 декабря, которая пройдёт в формате прямой линии. Так на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева ответил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос Life.ru, приедет ли Такер Карлсон на прямую линию с Путиным. Видео © Life.ru

«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь», — сыронизировал Песков, беседуя с журналистами.

Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным
Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков ранее объявил, что прямая линия и масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся 19 декабря в комбинированном формате. Приём вопросов для прямой линии с Путиным начнётся в ночь с 7 на 8 декабря, участие в их сборе примут ветераны специальной военной операции, вернувшиеся с фронта. Отметим, что предыдущая прямая линия прошла 14 декабря прошлого года и длилась более четырёх часов.

Обложка ©

Telegram/Tucker Carlson Network

Александр Юнашев
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