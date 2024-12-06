Песков шуткой ответил на вопрос Life.ru, приедет ли Карлсон на прямую линию с Путиным
Песков: Такера Карлсона не будет на большой пресс-конференции Путина 19 декабря
Журналист Такер Карлсон не примет участия в масштабной пресс-конференции президента России Владимира Путина, запланированной на 19 декабря, которая пройдёт в формате прямой линии. Так на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева ответил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос Life.ru, приедет ли Такер Карлсон на прямую линию с Путиным. Видео © Life.ru
«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь», — сыронизировал Песков, беседуя с журналистами.
Дмитрий Песков ранее объявил, что прямая линия и масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся 19 декабря в комбинированном формате. Приём вопросов для прямой линии с Путиным начнётся в ночь с 7 на 8 декабря, участие в их сборе примут ветераны специальной военной операции, вернувшиеся с фронта. Отметим, что предыдущая прямая линия прошла 14 декабря прошлого года и длилась более четырёх часов.
Telegram/Tucker Carlson Network