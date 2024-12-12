Ранее сообщалось, что Российская Армия освободила Благодатное в ДНР. Также в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника. А сегодня стало известно, что ВС РФ зачищают от ВСУ родину русского композитора Сергея Прокофьева.