Российская Армия освободила Зарю
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Заря в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 12 декабря.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Российская Армия освободила Благодатное в ДНР. Также в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника. А сегодня стало известно, что ВС РФ зачищают от ВСУ родину русского композитора Сергея Прокофьева.
ТАСС / Алексей Коновалов