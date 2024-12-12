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Регион
12 декабря, 09:36

Российская Армия освободила Зарю

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Заря в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 12 декабря.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Российская Армия освободила населённый пункт Жёлтое в ДНР
Российская Армия освободила населённый пункт Жёлтое в ДНР

Ранее сообщалось, что Российская Армия освободила Благодатное в ДНР. Также в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у населённых пунктов Времевка, Богатырь, Константинополь и Нескучное. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника. А сегодня стало известно, что ВС РФ зачищают от ВСУ родину русского композитора Сергея Прокофьева.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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