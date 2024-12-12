Армия России к северо-западу от города Курахово в ДНР начала выбивать ВСУ из посёлка Шевченко. В то же время идёт зачистка родины русского композитора Сергея Прокофьева – Сонцовки. Об этом рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска начали зачистку Сонцевки, это малая родина великого русского композитора Сергея Прокофьева. Населённый пункт перешёл под наш контроль. От Старых Терн войска продвинулись к селу Шевченко на запад и начали бои за его освобождение», — сообщил Рогов.