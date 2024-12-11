Отравления, простуды и воспаления: Пленный боец ВСУ рассказал об обстановке на фронте

Пленный боец ВСУ Вячеслав Грабына рассказал, что украинские бойцы находятся в упадническом настроении. Ситуацию осложняет и их физическое состояние, которое оставляет желать лучшего.

«Моральный дух очень низкий, и никто не хочет там ни служить, ни воевать, в принципе, никто не хочет. Отравлений много, с простудой, с воспалением», — цитирует Грабына «РИА Новости».

Солдат поделился, что в Курскую область его и других сослуживцев привёз военнослужащий с позывным Мент. Новобранцы просили его объяснить, что от них будет требоваться на позициях, так как никто не имел опыта, но командир проигнорировал их просьбы.

Уже на позициях многие призванные сразу стали кричать о том, что ранены, и просить их эвакуировать. Кто-то сбежал под обстрелами. Сам Грабына оставался в окопах, пока российские военнослужащие не подошли к ним вплотную, после чего сдался.