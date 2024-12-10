«Дома ждут жёны и дети»: Пленный ВСУшник призвал сослуживцев сложить оружие ради семей

Украинский военнослужащий Игорь Снижко, попавший в плен во время боев в Курской области, рассказал о событиях, предшествовавших его захвату. В составе формирований ВСУ Игорь пересёк границу России, но вскоре оказался в окружении в Ольговском лесу. Ролик с его откровениями опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

Пленный боец ВСУ Игорь Снижко. Видео © Telegram / Минобороны России

Во ходе попытки вырваться из окружения с помощью бронетехники украинские силы понесли большие потери. Снижко вспоминает, как их машины разбили российские войска.

«Попал в плен, выезжая мотолыгой с «трёхсотыми». Был командир роты, был медик роты. Когда выезжали, начался обстрел. Начали выходить, у меня в кармане была листовка с призывом сдаваться и сохранить свою жизнь», — признался он.

Снижко в завершение призвал своих сослуживцев прекратить сопротивление и последовать его примеру. По словам пленного, это может быть единственным способом сохранить жизнь.

«Нужно подумать своей головой, каждого дома ждут семьи, жёны, дети. Ну а те, они остаются на Курской земле и станут удобрением», — подытожил пленный.