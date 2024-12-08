На Украине военкомы похищают мужчин и сразу забирают у них телефоны

На Украине участились случаи, когда сотрудники ТЦК (военкоматов) просто похищают мужчин, сразу отбирают у них сотовые телефоны и не дают связаться с близкими, после чего мобилизуют на фронт. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Так, например, в Виннице семьи стали часто обращаться с жалобами в полицию на действия военкомов. По их словам, мужчин просто хватают прямо на улице, скручивают, отбирают телефоны и увозят. Потом родственники не могут найти своих близких в течение нескольких дней. В самих ТЦК журналистам пояснили, что телефоны забирают якобы в целях безопасности, чтобы не было «утечки информации».

«Во исполнение распоряжения командира воинской части А2393 от 30 сентября 2023 личные средства сотовой связи, которые имеют функции записи фото-, видео- и аудиоинформации, определения геолокации, а также подключение к сети Интернет, в пунктах постоянной дислокации сдаются на временное хранение в выключенном состоянии», — ответили в ТЦК в Виннице.

Однако опрошенные изданием адвокаты заявили, что подобные действия военкомов нарушают права человека, так как телефон — это личная собственность. Юристы уверены, что задерживаемые даже не могут связаться с адвокатом или уведомить семью о том, что с ними случилось.