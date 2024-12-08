«Садись, листочек выпишем»: Сапожных дел мастер из ВСУ сдался в плен и раскрыл обман ТЦК

Военнослужащий украинской армии, сдавшийся в плен к российским солдатам в Курской области, Роман Гутник заявил, что в Харькове сотрудники военкомата обещали ему справку, а в итоге отправили на фронт. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подъехали на бусе, окружили. Говорят: «Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек», — вспоминает украинец.

По словам Гутника, сам он работал в Харькове сапожных дел мастером. Его задержали и доставили в военкомат, а далее, не придав значения всем его хроническим болячкам, признали годным к службе и отправили под Курск.

Там ему приказали в течение четырёх суток следить за дорогой вместе с напарником. Когда подошло время ротации, их никто не сменил. Уставшие бойцы просто ушли с позиций, отправившись спать. Там их взяли в плен ВС РФ.