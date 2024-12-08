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Регион
8 декабря, 08:47

«Садись, листочек выпишем»: Сапожных дел мастер из ВСУ сдался в плен и раскрыл обман ТЦК

Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом мобилизовали сотрудники ТЦК

Военнослужащий украинской армии, сдавшийся в плен к российским солдатам в Курской области, Роман Гутник заявил, что в Харькове сотрудники военкомата обещали ему справку, а в итоге отправили на фронт. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подъехали на бусе, окружили. Говорят: «Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек», — вспоминает украинец.

По словам Гутника, сам он работал в Харькове сапожных дел мастером. Его задержали и доставили в военкомат, а далее, не придав значения всем его хроническим болячкам, признали годным к службе и отправили под Курск.

Там ему приказали в течение четырёх суток следить за дорогой вместе с напарником. Когда подошло время ротации, их никто не сменил. Уставшие бойцы просто ушли с позиций, отправившись спать. Там их взяли в плен ВС РФ.

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Ранее ещё один попавший в плен к российским солдатам боец ВСУ сообщил, что украинское командование приказало бойцам убить своих сослуживцев, которые хотели сдаться ВС РФ. По его словам, по пути их нагнали «союзные» дроны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Владимир Озеров
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