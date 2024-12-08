Пленный раскрыл секреты «интенсивной» подготовки ВСУ, после которой солдат бросают в пекло

Попавший в плен украинский десантник Вячеслав Рябина поделился секретами «интенсивного» курса молодого бойца в 95-й десантно-штурмовой бригаде, после которого командование ВСУ отправляет мобилизованных воевать в Курскую область. Он оказался на фронте в августе 2024 года в ходе мобилизации.

«Неделя — «интенсивка» была. В 95-й бригаде этот центр находился. Уже бригада нас забрала. Там обучали неделю. Называли так — «интенсивка». Да, там нас даже не выбирали. Приехала 95-я, там и другие были перед этим, потом мы пришли с полигона, приехала 95-я, нас построили, роту, сказали: «Тем, тем, тем выйти», кому свыше (определённого) возраста, всех остальных переписали пофамильно, и всё — отвезли в Сумы», — сообщил украинец РИА «Новости».

Далее бойцов выгрузили и поселили в частном доме, а потом ещё раз послали на полигон. Там их бегло обучили основам медицины, тактики и стрельбы.

«Но вечером приехал, сказал: «15 минут на сборы! Выезжаем!». Собрались за минут 15, через полчаса приехал за нами (бронемашина) «Козак», загрузил нас восемь человек по списку и поехал. Мы ехали часа полтора», — вспоминает пленный.

Затем новобранцев подключили к боевым действиям. На позиции их находилось пятеро, однако двое погибли после миномётного обстрела. Оставшиеся бойцы, среди которых был и Рябина, решили сдаться в плен.