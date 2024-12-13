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Регион
13 декабря, 04:56

В Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Подробности случившегося не приводятся. Сейчас воздушная тревога звучит в 14 областях Украины.

В Буче и в Одесской области прогремели взрывы
В Буче и в Одесской области прогремели взрывы

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР. Основной персонал и их семьи были эвакуированы.

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Midjourney / Life.ru

Артур Лапсаков
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