В Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Подробности случившегося не приводятся. Сейчас воздушная тревога звучит в 14 областях Украины.