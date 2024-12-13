В Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
Подробности случившегося не приводятся. Сейчас воздушная тревога звучит в 14 областях Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР. Основной персонал и их семьи были эвакуированы.
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