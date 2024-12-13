В Буче и в Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Буче Киевской области, а также в Одесской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Подробности инцидентов неизвестны. Взрывы звучали, когда в регионах действовала воздушная тревога. К настоящему моменту она отменена в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.