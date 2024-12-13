В Буче и в Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Буче Киевской области, а также в Одесской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Подробности инцидентов неизвестны. Взрывы звучали, когда в регионах действовала воздушная тревога. К настоящему моменту она отменена в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.
Ранее Life.ru уже писал о взрывах в Киевской области и работе ПВО. О каких-либо разрушениях не сообщалось.
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