Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
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Регион
13 декабря, 02:52

В Буче и в Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Буче Киевской области, а также в Одесской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Подробности инцидентов неизвестны. Взрывы звучали, когда в регионах действовала воздушная тревога. К настоящему моменту она отменена в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Ранее Life.ru уже писал о взрывах в Киевской области и работе ПВО. О каких-либо разрушениях не сообщалось.

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Midjourney / Life.ru

Артур Лапсаков
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