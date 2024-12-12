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Регион
12 декабря, 19:18

На Украине заявили о взрывах в Киевской области и работе ПВО

«Freeдом»: В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Freeдом».

Издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале «Политика страны» отмечает, что в самой украинской столице работают силы противовоздушной обороны. В Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины действуют сигналы воздушной тревоги.

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Ранее Life.ru писал, что румынские наёмники показали прилёт «Искандера» по пункту ВСУ в Запорожье. Легионеры из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети.

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Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Никита Никонов
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