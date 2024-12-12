На Украине заявили о взрывах в Киевской области и работе ПВО

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Freeдом».

Издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале «Политика страны» отмечает, что в самой украинской столице работают силы противовоздушной обороны. В Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины действуют сигналы воздушной тревоги.