На Украине заявили о взрывах в Киевской области и работе ПВО
«Freeдом»: В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Freeдом».
Издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале «Политика страны» отмечает, что в самой украинской столице работают силы противовоздушной обороны. В Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины действуют сигналы воздушной тревоги.
Ранее Life.ru писал, что румынские наёмники показали прилёт «Искандера» по пункту ВСУ в Запорожье. Легионеры из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети.
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