«Мы ошеломлены!» Наёмники из Румынии испугались мощного удара «Искандера» в Запорожье
Румынские наёмники показали прилёт «Искандера» по пункту ВСУ в Запорожье
Российская ракета «Искандер» уничтожила пункт дислокации ВСУ в Запорожье, который расположился в местном больничном комплексе. Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети.
Удар по пункту ВСУ в Запорожье. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Romanian Battlegroup «Getica»
Легионеры подъехали к зданию и увидели груду развалин. В помещениях размещались не только солдаты ВСУ, но и иностранные наёмники. По данным украинских СМИ, был также уничтожен высокопоставленный чиновник НАТО, отвечавшей за подготовку и инструктаж военнослужащих. По словам румын из Getica, попадание «Искандера» поражает своей точностью и силой удара.
«Ужасные сцены, мы были ошеломлены, впервые за те два года, что мы здесь находимся, баллистическая ракета прилетает так близко к нам», — говорится в тексте отряда.
Предположительно, румынские наёмники тоже проживали в этом здании, но в момент удара их просто не было внутри. О числе ликвидированных солдат противника не сообщается.
Ранее российский «Искандер» уничтожил логово Сил специальных операций «Юг» ВСУ в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. В Минобороны РФ и обнародовали видео смертоносного удара.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Romanian Battlegroup «Getica»