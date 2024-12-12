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Регион
12 декабря, 15:55

«Мы ошеломлены!» Наёмники из Румынии испугались мощного удара «Искандера» в Запорожье

Румынские наёмники показали прилёт «Искандера» по пункту ВСУ в Запорожье

Российская ракета «Искандер» уничтожила пункт дислокации ВСУ в Запорожье, который расположился в местном больничном комплексе. Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети.

Удар по пункту ВСУ в Запорожье. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Romanian Battlegroup «Getica»

Легионеры подъехали к зданию и увидели груду развалин. В помещениях размещались не только солдаты ВСУ, но и иностранные наёмники. По данным украинских СМИ, был также уничтожен высокопоставленный чиновник НАТО, отвечавшей за подготовку и инструктаж военнослужащих. По словам румын из Getica, попадание «Искандера» поражает своей точностью и силой удара.

«Ужасные сцены, мы были ошеломлены, впервые за те два года, что мы здесь находимся, баллистическая ракета прилетает так близко к нам», — говорится в тексте отряда.

Предположительно, румынские наёмники тоже проживали в этом здании, но в момент удара их просто не было внутри. О числе ликвидированных солдат противника не сообщается.

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Ранее российский «‎Искандер» уничтожил логово Сил специальных операций «Юг» ВСУ в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. В Минобороны РФ и обнародовали видео смертоносного удара.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Romanian Battlegroup «Getica»

Татьяна Миссуми
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