Российская ракета «Искандер» уничтожила пункт дислокации ВСУ в Запорожье, который расположился в местном больничном комплексе. Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети.

Удар по пункту ВСУ в Запорожье. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Romanian Battlegroup «Getica»

Легионеры подъехали к зданию и увидели груду развалин. В помещениях размещались не только солдаты ВСУ, но и иностранные наёмники. По данным украинских СМИ, был также уничтожен высокопоставленный чиновник НАТО, отвечавшей за подготовку и инструктаж военнослужащих. По словам румын из Getica, попадание «Искандера» поражает своей точностью и силой удара.

«Ужасные сцены, мы были ошеломлены, впервые за те два года, что мы здесь находимся, баллистическая ракета прилетает так близко к нам», — говорится в тексте отряда.

Предположительно, румынские наёмники тоже проживали в этом здании, но в момент удара их просто не было внутри. О числе ликвидированных солдат противника не сообщается.