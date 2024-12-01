Появилось детальное видео сожжения логова с украинским спецназом «Юг» в огне «‎Искандера»

Ранее Минобороны опубликовало список ударов возмездия по ВСУ за атаки на Россию западным оружием. Так, 25 ноября с помощью баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые приняли американские дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них две пусковые установки РСЗО MLRS, а также транспортно-заряжающая машина к ним. Это произошло в районе села, что в 8 км на северо-запад от Сум. Кроме того, были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и до 30 военных близ села Малый Бобрик (20 км на юго-восток от Сум).