Появилось детальное видео сожжения логова с украинским спецназом «Юг» в огне «Искандера»
МО показало уничтожение «Искандером» пункта дислокации украинских ССО «Юг»
Российский «Искандер» уничтожил логово Сил специальных операций «Юг» ВСУ в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. Об этом доложили в Минобороны РФ и обнародовали видео смертоносного удара.
«Искандер» разравнял ПВД украинских ССО. Видео © Минобороны РФ
«Кадры нанесения ракетного удара ОТРК «Искандер» по району сосредоточения отдельного центра ССО «Юг» ВСУ в районе населенного пункта Ровное Николаевской области (15 км севернее города Очакова). Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — отчитались в российском военном ведомстве.
Ранее Минобороны опубликовало список ударов возмездия по ВСУ за атаки на Россию западным оружием. Так, 25 ноября с помощью баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые приняли американские дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них две пусковые установки РСЗО MLRS, а также транспортно-заряжающая машина к ним. Это произошло в районе села, что в 8 км на северо-запад от Сум. Кроме того, были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и до 30 военных близ села Малый Бобрик (20 км на юго-восток от Сум).
Минобороны РФ