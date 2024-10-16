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16 октября, 07:38

Появилось видео исчезновения огромного танкового завода ВСУ в адском пламени «Искандера»

МО РФ показало видео ударов «Искандера» по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве

Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве, предприятие не может продолжать работу. Эпичные кадры с прилётами публикует пресс-служба Минобороны России.

Удары по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве. Видео © Минобороны России

«В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что работы по производству и ремонту бронетехники на предприятии ВСУ после ударов остановлены.

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Недавно российские войска подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, тем самым нарушив ротацию и логистику ВСУ. Помимо этого, ВС РФ активно ведут контрнаступление в районе Махновки.

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Минобороны России

Николай Рюмин
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