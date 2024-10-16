Появилось видео исчезновения огромного танкового завода ВСУ в адском пламени «Искандера»

Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве, предприятие не может продолжать работу. Эпичные кадры с прилётами публикует пресс-служба Минобороны России.

Удары по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве. Видео © Минобороны России

«В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что работы по производству и ремонту бронетехники на предприятии ВСУ после ударов остановлены.