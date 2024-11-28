ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки военных ВСУ Одессе

Вооружённые силы России нанесли удар ракетой «Искандер» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, в результате чего были ликвидированы 72 военных, включая 9 французских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударом ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов», — говорится в сообщении ведомства.