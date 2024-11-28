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28 ноября, 20:32

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки военных ВСУ Одессе

ВС РФ ударили по пункту дислокации ССО ВСУ в Одессе, ликвидировав 72 военных

Вооружённые силы России нанесли удар ракетой «Искандер» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, в результате чего были ликвидированы 72 военных, включая 9 французских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударом ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов», — говорится в сообщении ведомства.

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Тем временем Путин заявил, что у ВС РФ есть аналоги всех предоставленных Киеву западных ракет. По словам Путина, российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Анатолий Цейко
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