ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки военных ВСУ Одессе
ВС РФ ударили по пункту дислокации ССО ВСУ в Одессе, ликвидировав 72 военных
Вооружённые силы России нанесли удар ракетой «Искандер» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, в результате чего были ликвидированы 72 военных, включая 9 французских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Ударом ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов», — говорится в сообщении ведомства.
Тем временем Путин заявил, что у ВС РФ есть аналоги всех предоставленных Киеву западных ракет. По словам Путина, российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS.
Midjourney / Life.ru