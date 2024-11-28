«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 10:39

Путин заявил, что у ВС РФ есть аналоги всех предоставленных Киеву западных ракет

Все западные ракеты, которые поставляются Киеву, имеют более дальнобойные и мощные аналоги в российских вооружённых силах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Путина, российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS. Он отметил, что «Искандер» имеет сопоставимую массу боевой части в тротиловом эквиваленте, но его дальность значительно больше. Президент добавил, что новая американская ракета PrSM по своим характеристикам не превосходит российские аналоги.

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Путин заявил, что у России есть ещё «Орешники»

Что касается британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus, Путин указал, что их российским аналогом является ракета воздушного базирования Х-101. Она обладает сопоставимой мощностью боевой части, но значительно превышает каждую из упомянутых европейских систем по дальности.

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А ранее Владимир Путин проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ готовятся нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Не исключено, что это будет сделано с применением новейшей ракеты «Орешник».

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Life. ru

Марина Фещенко
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