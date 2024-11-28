Путин заявил, что у ВС РФ есть аналоги всех предоставленных Киеву западных ракет

Все западные ракеты, которые поставляются Киеву, имеют более дальнобойные и мощные аналоги в российских вооружённых силах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Путина, российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS. Он отметил, что «Искандер» имеет сопоставимую массу боевой части в тротиловом эквиваленте, но его дальность значительно больше. Президент добавил, что новая американская ракета PrSM по своим характеристикам не превосходит российские аналоги.

Что касается британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus, Путин указал, что их российским аналогом является ракета воздушного базирования Х-101. Она обладает сопоставимой мощностью боевой части, но значительно превышает каждую из упомянутых европейских систем по дальности.