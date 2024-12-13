Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР

Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» остановила добычу угля у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Причиной стали активные действия Вооружённых сил России на данном участке. Стоит отметить, что «Метинвест» на этом объекте производил около половины от всего объёма добычи угля. Основной персонал и их семьи были эвакуированы.