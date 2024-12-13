Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР
Bloomberg: «Метинвест» прекратил добычу угля на объекте у Красноармейска в ДНР
Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» остановила добычу угля у Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Причиной стали активные действия Вооружённых сил России на данном участке. Стоит отметить, что «Метинвест» на этом объекте производил около половины от всего объёма добычи угля. Основной персонал и их семьи были эвакуированы.
Ранее стало известно, что на Украине готовятся к прекращению транзита российского газа с 1 января. В 2024 году страна провела несколько стресс-тестов для своей газовой системы, чтобы определить, как она будет функционировать при нулевом транзите.
Telegram / Metinvest