На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа с 1 января

Киев готовится к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно», — приводит слова главы украинского Минэнерго издание «Страна.ua».

По словам чиновника, в 2024 году Украина провела несколько стресс-тестов для своей газовой системы, чтобы определить, как она будет функционировать при нулевом транзите.