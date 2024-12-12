На Украине готовятся к прекращению транзита российского газа с 1 января
Министр Галущенко: Украина готовится к нулевому транзиту газа из РФ с 1 января
Киев готовится к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно», — приводит слова главы украинского Минэнерго издание «Страна.ua».
По словам чиновника, в 2024 году Украина провела несколько стресс-тестов для своей газовой системы, чтобы определить, как она будет функционировать при нулевом транзите.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ не отказывается от поставок газа в Европу. По словам главы государства, доступны разные маршруты.
Как писал Life.ru, Украина в июле решила перекрыть трубопровод «Дружба», тем самым обрубив поставки газа из России в Европу. Венгрии и Словакии из-за этого пришлось обратиться в Еврокомиссию, чтобы разрешить курьёз. Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев получил указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимал решение самостоятельно. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль позже заявил, что украинские власти не собираются продлевать контракт с Россией на поставку газа.
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