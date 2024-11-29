Молдавия раскрыла план действий в случае прекращения транзита газа через Украину

Если Украина прекратит транзит газа, Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире кишинёвского телеканала N4.

Он отметил, что ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются нежелание Киева продлевать договор и продолжающиеся военные действия. В случае неопределённости Молдавия планирует обратиться к Еврокомиссии для поиска альтернативных путей обеспечения стабильного газоснабжения.

Чебан добавил, что если соглашение с Украиной не будет продлено, Молдавия начнет искать альтернативные маршруты через трансбалканский коридор. Он также подчеркнул важность подписания соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем для организации транзита газа.

С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от двух источников: госпредприятия Energocom и российского «Газпрома», направляя последний в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС обеспечивает 80% потребности страны в электроэнергии.