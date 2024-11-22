Петер Сийярто: Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии

Венгрия в основном получает газ через «Турецкий поток», поэтому прекращение транзита газа через Украину не повлияет на страну. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто в интервью нашим коллегам из РИА «Новости».

«Прекращение транзита через Украину не отразится на нас, так как основная часть нашего газа поступает через «Турецкий поток». В этом году мы достигли рекордного импорта — 6 миллиардов кубометров с начала года», — поведал Сийярто на Стамбульском энергетическом форуме.