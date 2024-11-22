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22 ноября, 15:52

Петер Сийярто: Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии

Венгрия в основном получает газ через «Турецкий поток», поэтому прекращение транзита газа через Украину не повлияет на страну. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто в интервью нашим коллегам из РИА «Новости».

«Прекращение транзита через Украину не отразится на нас, так как основная часть нашего газа поступает через «Турецкий поток». В этом году мы достигли рекордного импорта — 6 миллиардов кубометров с начала года», — поведал Сийярто на Стамбульском энергетическом форуме.

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Напомним, что пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину был подписан в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти уже заявляли, что не намерены продлевать этот договор. Европейские государства заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, однако, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, Украина остается ненадежным транзитером.

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Shutterstoc / FOTODOM/ Victor Mogyldea

Марина Фещенко
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