МИД отметил сложности ЕС из-за отказа Украины от транзита российского газа

В Европе знают, что Киев собирается отказаться от продления договора о транзите газа, и осознают свои сложности в связи с этим шагом. Об этом сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что к концу декабря действие пятилетнего контракта между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» подходит к концу. Именно этот документ регулирует транзит газа из РФ через Украину в европейские страны. В Киеве сочли нужным не продлевать соглашение, хотя не исключили вариантов сохранения налаженного маршрута.

Отвечая на вопрос, как Москва теперь будет исполнять контрактные обязательства, продолжая экспорт в Европу, дипломат заявил, что российские предприятия всегда со всей ответственностью подходят к исполнению договорённостей.