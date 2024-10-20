МИД отметил сложности ЕС из-за отказа Украины от транзита российского газа
В Европе знают, что Киев собирается отказаться от продления договора о транзите газа, и осознают свои сложности в связи с этим шагом. Об этом сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что к концу декабря действие пятилетнего контракта между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» подходит к концу. Именно этот документ регулирует транзит газа из РФ через Украину в европейские страны. В Киеве сочли нужным не продлевать соглашение, хотя не исключили вариантов сохранения налаженного маршрута.
Отвечая на вопрос, как Москва теперь будет исполнять контрактные обязательства, продолжая экспорт в Европу, дипломат заявил, что российские предприятия всегда со всей ответственностью подходят к исполнению договорённостей.
С его слов, потребителям российского газа в европейских государствах известная сама ситуация и сложности, которые могут возникнуть из-за неё. Сейчас руководство этих стран продумывает способы, с помощью которых будут удовлетворены интересы потребителей и поставщиков в сложившихся реалиях.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его страна не планирует продлевать контракт с РФ на поставку газа в страны Европы. Он призвал партнёров полностью отказаться от газа и нефти из России, выразив надежду на «постепенную диверсификацию поставок». Венгрия нашла способ справиться, отладив альтернативные пути, по которым Будапешт получает российский газ. А вот Киев сейчас активно проталкивает Баку и Братиславе новую схему, по которой «голубое топливо» будет поставляться в Европу без Участия России.
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