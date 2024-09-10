Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:42

В Киеве назвали условие согласия на транзит российской нефти в Европу

Шмыгаль: Украина согласна на транзит российской нефти для компаний из Европы

Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она была куплена компаниями из Европы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Так он ответил на вопрос о возможности транзита чёрного золота в Венгрию.

«По документам это будет уже не российская нефть, а венгерская», — сказал украинский премьер в разговоре с журналистами.

При этом, подчеркнул он, сотрудничать с Москвой по поводу транзита энергоносителей Киев по-прежнему не намерен. На вопрос о возможных европейских санкциях Шмыгаль отвечать отказался, переадресовав его Совету нацбезопасности и обороны Незалежной.

Напомним, что после июльского расширения санкционных списков Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Кремль счёл этот шаг политическим, а официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в попытке манипуляции. Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия запросили консультации Еворокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.

Венгрия хочет забрать у Украины право на транзит российской нефти
Венгрия хочет забрать у Украины право на транзит российской нефти
Обложка ©

Freepik / fanjianhua

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров