В Киеве назвали условие согласия на транзит российской нефти в Европу
Шмыгаль: Украина согласна на транзит российской нефти для компаний из Европы
Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она была куплена компаниями из Европы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Так он ответил на вопрос о возможности транзита чёрного золота в Венгрию.
«По документам это будет уже не российская нефть, а венгерская», — сказал украинский премьер в разговоре с журналистами.
При этом, подчеркнул он, сотрудничать с Москвой по поводу транзита энергоносителей Киев по-прежнему не намерен. На вопрос о возможных европейских санкциях Шмыгаль отвечать отказался, переадресовав его Совету нацбезопасности и обороны Незалежной.
Напомним, что после июльского расширения санкционных списков Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Кремль счёл этот шаг политическим, а официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в попытке манипуляции. Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия запросили консультации Еворокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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