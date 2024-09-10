Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она была куплена компаниями из Европы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Так он ответил на вопрос о возможности транзита чёрного золота в Венгрию.

«По документам это будет уже не российская нефть, а венгерская», — сказал украинский премьер в разговоре с журналистами.