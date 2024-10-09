«Нас это не касается»: Венгрия обернула газовый шантаж Украины в свою пользу

Возможное прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины не отразится на энергетической безопасности Венгрии. Страна много инвестировала в газовую инфраструктуру и наладила доставку голубого топлива альтернативными путями, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен — нас это не касается», — подчеркнул дипломат на пресс-конференции.