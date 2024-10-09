«Нас это не касается»: Венгрия обернула газовый шантаж Украины в свою пользу
Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита российского газа через Украину
Возможное прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины не отразится на энергетической безопасности Венгрии. Страна много инвестировала в газовую инфраструктуру и наладила доставку голубого топлива альтернативными путями, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен — нас это не касается», — подчеркнул дипломат на пресс-конференции.
Глава МИД Венгрии напомнил, что страна уже давно получает большую часть российского газа через «Турецкий поток». С начала года по трубопроводу доставлено свыше 5,6 миллиарда кубометров энергоресурса. Сийярто также выразил готовность помочь государствам Центральной Европы в случае, если Незалежная всё же перекроет вентиль и оставит союзников без тёплых батарей в преддверии зимы.
Под угрозой тем временем оказался и нефтепровод «Дружба». Топливная магистраль, по которой энергоресурс гнался в Европу через Украину, полностью прекратит работу 1 января 2025 года. Ещё в июле этого года Киев в нарушение обязательств перекрыл вентиль Венгрии и Словакии, заставив главных оппозиционеров всея ЕС искать альтернативные пути доставки. Кремль счёл недружественное решение Незалежной исключительно политическим шагом.