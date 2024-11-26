«Крах системы»: В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье
Серебрян: Остановка поставок газа из РФ в ПМР обернётся катастрофой для Молдавии
Остановка поставок российского газа в Приднестровье приведёт не только к кризису, но и станет настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.
«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — сказал Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
Вице-премьер добавил, что любое государство обязано избегать подобного. Он отметил, что даже если террористы захватили двоих, государство обязано вести переговоры для их спасения. По его словам, ситуация с Приднестровьем такая же, только речь идёт о сотнях тысяч граждан по обе стороны Днестра.
Однако скоро газовая проблема настигнет не только Молдавию, но и всю Европу. Зимние поставки топлива находятся под угрозой и могут создать проблемы в хранилищах. Ситуация осложнилась из-за отказа Евросоюза от российских поставок. Кроме того, накаляет обстановку и Украина, которая решила не продлевать контракт на транзит.
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