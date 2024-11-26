«Крах системы»: В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье

Остановка поставок российского газа в Приднестровье приведёт не только к кризису, но и станет настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.

«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — сказал Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».

Вице-премьер добавил, что любое государство обязано избегать подобного. Он отметил, что даже если террористы захватили двоих, государство обязано вести переговоры для их спасения. По его словам, ситуация с Приднестровьем такая же, только речь идёт о сотнях тысяч граждан по обе стороны Днестра.