Путин: РФ не отказывается от поставок газа в Европу, доступны разные маршруты

«Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках», — заявил российский лидер.

Путин отметил, Украина приняла обязательства и адаптировалась к европейским нормам, согласно которым необходимо заранее резервировать мощности для транспортировки газа. По его словам, срок для бронирования через газораспределительную станцию «Суджа» истёк в июле текущего года, а Киев до сих пор не спешит решать эту проблему. Он подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту».