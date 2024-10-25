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25 октября, 18:16

Путин: РФ не отказывается от поставок газа в Европу, доступны разные маршруты

Россия не собирается прекращать поставки газа в Европу, для транзита доступны различные маршруты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках», — заявил российский лидер.

Путин отметил, Украина приняла обязательства и адаптировалась к европейским нормам, согласно которым необходимо заранее резервировать мощности для транспортировки газа. По его словам, срок для бронирования через газораспределительную станцию «Суджа» истёк в июле текущего года, а Киев до сих пор не спешит решать эту проблему. Он подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту».

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Как писал Life.ru, в июле Украина решила перекрыть трубопровод «Дружба», тем самым обрубив поставки газа из России в Европу. Венгрии и Словакии из-за этого пришлось обратиться в Еврокомиссию, чтобы разрешить курьёз. Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев получил указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимал решение самостоятельно. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль позже заявил, что украинские власти не собираются продлевать контракт с Россией на поставку газа.

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Life.ru

Александра Мышляева
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