Путин: РФ не отказывается от поставок газа в Европу, доступны разные маршруты
Россия не собирается прекращать поставки газа в Европу, для транзита доступны различные маршруты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках», — заявил российский лидер.
Путин отметил, Украина приняла обязательства и адаптировалась к европейским нормам, согласно которым необходимо заранее резервировать мощности для транспортировки газа. По его словам, срок для бронирования через газораспределительную станцию «Суджа» истёк в июле текущего года, а Киев до сих пор не спешит решать эту проблему. Он подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту».
Как писал Life.ru, в июле Украина решила перекрыть трубопровод «Дружба», тем самым обрубив поставки газа из России в Европу. Венгрии и Словакии из-за этого пришлось обратиться в Еврокомиссию, чтобы разрешить курьёз. Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев получил указ об остановке транзита из Брюсселя, а не принимал решение самостоятельно. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль позже заявил, что украинские власти не собираются продлевать контракт с Россией на поставку газа.
Life.ru