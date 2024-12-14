Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами

Над Белгородской и Курской областями были уничтожены шесть украинских беспилотников. Против дронов сработали российские средства противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны России.

«14 декабря в период с 11:30 мск до 12:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Над Белгородской областью было сбито пять летательных аппаратов врага, а над Курской — один.