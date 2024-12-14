Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
МО РФ: Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над Белгородской и Курской областями
Над Белгородской и Курской областями были уничтожены шесть украинских беспилотников. Против дронов сработали российские средства противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны России.
«14 декабря в период с 11:30 мск до 12:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Над Белгородской областью было сбито пять летательных аппаратов врага, а над Курской — один.
Ранее сообщалось об атаке дронов ВСУ на белгородский посёлок Майский. Киевский режим ударил по жилому дому, в результате чего погиб девятилетний мальчик. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ещё четверо местных жителей получили ранения и были отправлены в больницы. Самому маленькому пострадавшему семь месяцев.
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