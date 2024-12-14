Мальчик погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область, его мама и семимесячный брат ранены

Украинская армия атаковала посёлок Майский в Белгородской области своими беспилотниками. В результате удара скончался 9-летний мальчик. Ранения получили ещё четыре мирных жителя, в том числе маленькие дети.

Девятилетний мальчик погиб в результате атаки БПЛА ВСУ, его мать ранена. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

«В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки БПЛА ранения получила мать погибшего мальчика и её второй семимесячный ребёнок. В момент атаки они находились в доме. В детскую областную больницу также увезли девочку с контузией, а её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2.

«Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Дроны ВСУ повредили крышу, стены, окна, внутреннюю отделку и стоящий в гараже автомобиль. Также пострадал соседний дом. Там выбиты окна, повреждены забор и ворота. На месте трагедии уже работают оперативные службы. Гладков также добавил, что над регионом были сбиты несколько беспилотников.