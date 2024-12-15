В результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область ранен мирный житель

Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области подверглось атаке ВСУ с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, в результате происшествия местный житель получил осколочные ранения конечностей и брюшной полости. Пострадавшего доставили в районную больницу, где медики оперативно оказали ему необходимую помощь.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, занимающиеся устранением последствий атаки.