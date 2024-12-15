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Регион
14 декабря, 21:43

В результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область ранен мирный житель

Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области подверглось атаке ВСУ с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, в результате происшествия местный житель получил осколочные ранения конечностей и брюшной полости. Пострадавшего доставили в районную больницу, где медики оперативно оказали ему необходимую помощь.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, занимающиеся устранением последствий атаки.

Пожар на топливном объекте в Орловской области после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар на топливном объекте в Орловской области после атаки ВСУ ликвидирован

Ранее украинские боевики атаковали посёлок Майский в Белгородской области своими беспилотниками. В результате удара скончался 9-летний мальчик. Ранения получили ещё четыре мирных жителя, в том числе маленькие дети.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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