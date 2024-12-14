Пожар на топливном объекте в Орловской области после атаки ВСУ ликвидирован

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникшее после атаки беспилотников прошлой ночью, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — написал глава области в телеграм-канале.