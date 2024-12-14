Пожар на топливном объекте в Орловской области после атаки ВСУ ликвидирован
Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникшее после атаки беспилотников прошлой ночью, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — написал глава области в телеграм-канале.
Он также призвал руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения.
Напомним, о возгорании на топливном объекте прошлой ночью сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Пожар возник после атаки беспилотников. Кроме того, осколками сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов. Спустя несколько часов огонь был локализован.
Telegram / МЧС Орловской области