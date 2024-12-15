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Регион
15 декабря, 10:39

Кадыров сообщил об атаке трёх беспилотников на Грозный

В Грозном сбиты два БПЛА, третий упал на территорию ОМОНа «Ахмат-Грозный»

Город Грозный атаковали украинские беспилотники, один из которых упал на территорию ОМОНа «Ахмат-Грозный». Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, никто не пострадал.

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет», — написал Кадыров в телеграм-канале.

В связи с этим чиновник заявил, что на такие удары российская сторона будет отвечать ударами возмездия. Так, уже сегодня Кадыров передал нашим разведчикам данные о скоплении сил ВСУ, по которому был нанесён удар.

«В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Эскандером» по одному из объектов в Харькове, где располагались вээсушники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов», — сообщил он.

В Николаевской области повреждён инфраструктурный объект
В Николаевской области повреждён инфраструктурный объект

Напомним, ранее жители Чеченской Республики сообщили о звуках взрывов в небе над Грозным. Они рассказали, что лично видели в Грозном несколько беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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