В Николаевской области повреждён инфраструктурный объект

Сегодня ночью в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. После взрывов один из инфраструктурных объектов получил повреждения, заявил мэр города Александр Сенкевич в своём телеграм-канале.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. По словам Сенкевича, коммунальные службы обследуют находящиеся рядом жилые здания. Зрительно повреждений нет.