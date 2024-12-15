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Регион
15 декабря, 09:37

В Николаевской области повреждён инфраструктурный объект

Мэр Сенкевич: В Николаеве после взрывов был повреждён инфраструктурный объект

Сегодня ночью в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. После взрывов один из инфраструктурных объектов получил повреждения, заявил мэр города Александр Сенкевич в своём телеграм-канале.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. По словам Сенкевича, коммунальные службы обследуют находящиеся рядом жилые здания. Зрительно повреждений нет.

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Тем временем ВС России за прошедшие сутки освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. Это стало возможно в результате решительных действий подразделений Южной группировки войск и подразделений «Центр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Алена Пенчугина
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