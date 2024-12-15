В Николаевской области повреждён инфраструктурный объект
Мэр Сенкевич: В Николаеве после взрывов был повреждён инфраструктурный объект
Сегодня ночью в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. После взрывов один из инфраструктурных объектов получил повреждения, заявил мэр города Александр Сенкевич в своём телеграм-канале.
«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. По словам Сенкевича, коммунальные службы обследуют находящиеся рядом жилые здания. Зрительно повреждений нет.
Тем временем ВС России за прошедшие сутки освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. Это стало возможно в результате решительных действий подразделений Южной группировки войск и подразделений «Центр».
Shutterstock / FOTODOM / Gorgev