Армия России взяла в Кураховский котёл батальон ВСУ

Около 700 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командование восемь раз отклонило просьбы об отступлении. В числе окружённых — подразделение спецназа ВСУ. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, украинские бойцы в Анновке уже не могут оказывать организованное сопротивление и пытаются вырваться из окружения малыми группами через Успеновку и русло реки Сухие Ялы. Согласно радиоперехватам, несколько рот и подразделение спецназа ВСУ неоднократно запрашивали разрешение на отход, однако им было отказано.

Рогов также отметил, что в ближайшем будущем аналогичная ситуация может коснуться украинских войск, оставшихся в самом Курахове.