Армия России взяла в Кураховский котёл батальон ВСУ
Рогов: Около 700 солдат ВСУ попали в котёл у Курахова
Около 700 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командование восемь раз отклонило просьбы об отступлении. В числе окружённых — подразделение спецназа ВСУ. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов.
По его словам, украинские бойцы в Анновке уже не могут оказывать организованное сопротивление и пытаются вырваться из окружения малыми группами через Успеновку и русло реки Сухие Ялы. Согласно радиоперехватам, несколько рот и подразделение спецназа ВСУ неоднократно запрашивали разрешение на отход, однако им было отказано.
Рогов также отметил, что в ближайшем будущем аналогичная ситуация может коснуться украинских войск, оставшихся в самом Курахове.
«И у Анновки, и в Курахове выбор у боевиков ВСУ остаётся маленький: сдаться или быть уничтоженными. Мы видим, что режим Зеленского не будет давать приказы на отступление», — отметил он.
Ранее украинский лейтенант жёстко прошёлся по виновникам катастрофы ВСУ в «Кураховском мешке». По его словам, украинские командиры отдают «тупорылые» приказы и не докладывают всю правду о плачевном положении ВСУ, чтобы выслужиться перед своим начальством в Киеве. Напомним, 14 декабря над зданием городского совета в западной части города Курахово в ДНР наши войска подняли российский флаг.
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