Украинские власти в Курахово отказывали в гумпомощи русскоязычным жителям

Бывшая сотрудница Кураховской городской администрации Алина рассказала РИА «Новости», что во время активных боевых действий местные власти получали указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, если те писали заявления на русском языке.

По её словам, такое распоряжение исходило от начальника военной администрации. Она уточнила, что в числе тех, кто не получал помощь, были пожилые люди и маломобильные граждане.