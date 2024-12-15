Украинские власти в Курахово отказывали в гумпомощи русскоязычным жителям
Бывшая сотрудница Кураховской городской администрации Алина рассказала РИА «Новости», что во время активных боевых действий местные власти получали указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, если те писали заявления на русском языке.
По её словам, такое распоряжение исходило от начальника военной администрации. Она уточнила, что в числе тех, кто не получал помощь, были пожилые люди и маломобильные граждане.
«Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — рассказала Алина.
Напомним, 14 декабря над зданием городского совета в западной части города Курахово в ДНР подняли российский флаг. Армия РФ смогла занять территорию и вытеснить противника. Ранее наши солдаты смогли взять под контроль элеватор в освобождённой части Курахово, что близ Красноармейска.
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