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Регион
14 декабря, 13:06

Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове

Рогов: Армия ВС РФ подняла флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

Российский флаг подняли над зданием городского совета в западной части города Курахово в ДНР. Армия ВС РФ смогла занять территорию и вытеснить противника, рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — сказал Рогов.

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Ранее наши парни смогли взять под свой контроль над элеватором в освобождённой части Курахово, что близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Бойцы водрузили российский триколор над самым высоким зданием. Life.ru показал, как это происходило.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Наталья Афонина
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