Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове

Российский флаг подняли над зданием городского совета в западной части города Курахово в ДНР. Армия ВС РФ смогла занять территорию и вытеснить противника, рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — сказал Рогов.