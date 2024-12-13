Армия России всего за неделю выбила ВСУ из семи населённых пунктов
МО РФ: ВС РФ освободили Жёлтое, Берестки, Зарю, Благодатное, Плёхово и Дарьино
Российские солдаты в течение одной недели освободили от присутствия ВСУ 7 населённых пунктов. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Плёхово, Дарьино и Новоивановка Курской области», — рассказали представители ведомства.
Военнослужащие «Центра» продвинулись вглубь обороны украинской армии, освободив населённые пункты Жёлтое, Берестки, и Заря в ДНР. Кроме того, подразделения «Восточной» группировки войск сумели отбить у ВСУ село Благодатное Донецкой Народной Республики.
Ранее бойцы Вооружённых сил России сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты.
Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys