Российские солдаты в течение одной недели освободили от присутствия ВСУ 7 населённых пунктов. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Плёхово, Дарьино и Новоивановка Курской области», — рассказали представители ведомства.

Военнослужащие «Центра» продвинулись вглубь обороны украинской армии, освободив населённые пункты Жёлтое, Берестки, и Заря в ДНР. Кроме того, подразделения «Восточной» группировки войск сумели отбить у ВСУ село Благодатное Донецкой Народной Республики.