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Регион
13 декабря, 13:25

Армия России всего за неделю выбила ВСУ из семи населённых пунктов

МО РФ: ВС РФ освободили Жёлтое, Берестки, Зарю, Благодатное, Плёхово и Дарьино

Российские солдаты в течение одной недели освободили от присутствия ВСУ 7 населённых пунктов. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Плёхово, Дарьино и Новоивановка Курской области», — рассказали представители ведомства.

Военнослужащие «Центра» продвинулись вглубь обороны украинской армии, освободив населённые пункты Жёлтое, Берестки, и Заря в ДНР. Кроме того, подразделения «Восточной» группировки войск сумели отбить у ВСУ село Благодатное Донецкой Народной Республики.

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Ранее бойцы Вооружённых сил России сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Владимир Озеров
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