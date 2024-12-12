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12 декабря, 12:35

Бойцы показали, что осталось от приграничного Плёхово после изгнания ВСУшников

«Звезда» опубликовала видео из освобождённого Плёхово в Курской области

Появились первые изображения из освобождённого Плёхово в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» накануне установили контроль над населённым пунктом. Бойцы добровольческого корпуса передали военному корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову видео с улиц опустевшего села в Суджанском районе. В одном из укрытий украинских вооруженных сил был обнаружен муляж танкового ствола, который, по всей видимости, могли использовать для создания ложной позиции.

Видео © Телеканал «Звезда»

Ранее сообщалось, что в освобождении села Плёхово в Курской области принял участие отряд «Курские витязи», сформированный из местных добровольцев. Половина состава — уроженцы Суджанского района, куда административно относится освобождённое село Плёхово. Отряд существует всего несколько месяцев.

«Курские витязи»: В освобождении Плехово участвовал отряд из местных жителей
«Курские витязи»: В освобождении Плехово участвовал отряд из местных жителей

К слову, после освобождения посёлка Плёхово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Марина Фещенко
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