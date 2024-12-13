Украина запросила импорт энергии у европейских соседей после российских «ударов возмездия»

Украина после масштабной российской атаки на энергетические объекты запросила у пяти соседних государств импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тысячи МВт в час. Об этом сообщает национальная энергокомпания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объёмом 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 098 МВт», — говорится в публикации.