Украина запросила импорт энергии у европейских соседей после российских «ударов возмездия»
«Укрэнерго»: Украина запросила импорт электроэнергии после ударов ВС РФ
Украина после масштабной российской атаки на энергетические объекты запросила у пяти соседних государств импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тысячи МВт в час. Об этом сообщает национальная энергокомпания «Укрэнерго» в телеграм-канале.
«Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объёмом 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 098 МВт», — говорится в публикации.
Региональные власти Незалежной сообщают, что во Львовской области без света продолжают оставаться 481 тысяча абонентов. В Тернопольской, где ночью может похолодать до минус 14 градусов, без электричества находится половина от всех потребителей электричества.
Напомним, что сегодня утром ВС РФ нанесли многочисленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, обслуживающим военнопромышленный комплекс киевского режима. Владимир Зеленский заявил, что Армия России применила 93 ракеты и порядка 200 боевых БПЛА. Только в Львовской области были поражены 6 энергетических объектов. В МО РФ назвали атаку ответом за удар американскими ракетами ATACMS по Ростовской области. Польские военные очень переполошились из-за масштабной атаки и даже подняли в небо ВВС.
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