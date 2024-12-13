Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 11:31

Украина запросила импорт энергии у европейских соседей после российских «ударов возмездия»

«Укрэнерго»: Украина запросила импорт электроэнергии после ударов ВС РФ

Украина после масштабной российской атаки на энергетические объекты запросила у пяти соседних государств импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тысячи МВт в час. Об этом сообщает национальная энергокомпания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объёмом 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 098 МВт», — говорится в публикации.

Региональные власти Незалежной сообщают, что во Львовской области без света продолжают оставаться 481 тысяча абонентов. В Тернопольской, где ночью может похолодать до минус 14 градусов, без электричества находится половина от всех потребителей электричества.

Пятница, 13-е, для ВСУ. Армия России накрыла Украину рекордным количеством «Гераней» и «Кинжалов»
Пятница, 13-е, для ВСУ. Армия России накрыла Украину рекордным количеством «Гераней» и «Кинжалов»

Напомним, что сегодня утром ВС РФ нанесли многочисленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, обслуживающим военнопромышленный комплекс киевского режима. Владимир Зеленский заявил, что Армия России применила 93 ракеты и порядка 200 боевых БПЛА. Только в Львовской области были поражены 6 энергетических объектов. В МО РФ назвали атаку ответом за удар американскими ракетами ATACMS по Ростовской области. Польские военные очень переполошились из-за масштабной атаки и даже подняли в небо ВВС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / IrinaK

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar