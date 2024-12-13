93 ракеты за 6 ATACMS: Минобороны объяснило один из самых масштабных «ударов возмездия» по Украине
МО РФ назвало удар по ВПК Украины ответом на атаку Таганрога ракетами ATACMS
В Минобороны объяснили массированный удар сотнями ракет и БПЛА по энергетике Украины утром 13 декабря. По информации ведомства, российские силы атаковали ВПК Киева в ответ на применение американской ракеты ATACMS армией Владимира Зеленского для атаки в Ростовской области.
«11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог... Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.
В оборонном ведомстве отметили, что в ответ на использование американского дальнобойного оружия ВС РФ ударили высокоточными средствами поражения, как воздушного, так и морского базирования, а также ударными дронами по ключевым объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые поддерживают функционирование военно-промышленного комплекса.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. По предварительным данным, был поражён подземный склад. В атаке на врага принимал участие Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
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