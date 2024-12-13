93 ракеты за 6 ATACMS: Минобороны объяснило один из самых масштабных «‎ударов возмездия» по Украине

В Минобороны объяснили массированный удар сотнями ракет и БПЛА по энергетике Украины утром 13 декабря. По информации ведомства, российские силы атаковали ВПК Киева в ответ на применение американской ракеты ATACMS армией Владимира Зеленского для атаки в Ростовской области.

«11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог... Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.