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Регион
13 декабря, 09:51

93 ракеты за 6 ATACMS: Минобороны объяснило один из самых масштабных «‎ударов возмездия» по Украине

МО РФ назвало удар по ВПК Украины ответом на атаку Таганрога ракетами ATACMS

В Минобороны объяснили массированный удар сотнями ракет и БПЛА по энергетике Украины утром 13 декабря. По информации ведомства, российские силы атаковали ВПК Киева в ответ на применение американской ракеты ATACMS армией Владимира Зеленского для атаки в Ростовской области.

«11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог... Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

В оборонном ведомстве отметили, что в ответ на использование американского дальнобойного оружия ВС РФ ударили высокоточными средствами поражения, как воздушного, так и морского базирования, а также ударными дронами по ключевым объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые поддерживают функционирование военно-промышленного комплекса.

93 ракеты и 200 дронов: Зеленский шокирован силой удара Армии России по энергетике Украины
93 ракеты и 200 дронов: Зеленский шокирован силой удара Армии России по энергетике Украины

Как сообщал Life.ru, ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. По предварительным данным, был поражён подземный склад. В атаке на врага принимал участие Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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Александра Мышляева
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