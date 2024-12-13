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Регион
13 декабря, 08:47

Черноморский флот и «дальние стратеги‎» Ту-95 подключились к ударам возмездия по Украине

Рогов: ВС России наносят массированные ракетные удары по Украине

Армия ВС РФ нанесла массированный удар по Украине с привлечением дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуском ракет «‎Калибр» с кораблей Черноморского флота. На этот раз российские солдаты начали бить по противнику с пяти утра 13 декабря, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Калибры», баллистика, «стратеги». Общее количество от 120 единиц», — уточянет чиновник в Телеграм-канале.

Крылатые ракеты поражают различные критические «крайние объекты» Украины. Взрывы можно услышать в Харьковской (Чугуевской), Полтавской (Кременчугской) и Ивано-Франковской областях.

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Ранее стало известно, что ВС РФ атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. ВСУ, кстати, продолжают им пользоваться, несмотря на атаки. Есть вероятность, что поражён подземный склад. Этот российский удар даже смог вызвать землетрясение на Украине.

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Минобороны России

Наталья Афонина
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