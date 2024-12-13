Черноморский флот и «дальние стратеги‎» Ту-95 подключились к ударам возмездия по Украине

Армия ВС РФ нанесла массированный удар по Украине с привлечением дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуском ракет «‎Калибр» с кораблей Черноморского флота. На этот раз российские солдаты начали бить по противнику с пяти утра 13 декабря, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Калибры», баллистика, «стратеги». Общее количество от 120 единиц», — уточянет чиновник в Телеграм-канале.

Крылатые ракеты поражают различные критические «крайние объекты» Украины. Взрывы можно услышать в Харьковской (Чугуевской), Полтавской (Кременчугской) и Ивано-Франковской областях.