Генсек НАТО назвал число погибших за время конфликта на Украине
Генсек НАТО Рютте: Число жертв на Украине превысило 1 млн с февраля 2022 года
За время конфликта на Украине погибли или получили ранения разной степени тяжести не менее одного миллиона человек. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на конференции в Брюсселе.
«Каждый день этот конфликт приносит всё больше разрушений и смертей. Более 1 млн жертв с февраля 2022 года», — цитирует Рютте сайт Североатлантического альянса.
Генсек также заявил, что еженедельно на украинской стороне погибает или получает ранения более десяти тысяч человек со всех сторон. Также происходило множество случаев, когда альянс бездействовал.
Уже не раз страны заявляли, что российская армия побеждает в конфликте. Множество жертв с украинской стороны опять же доказывают данный факт. Киев и её натовские сторонники, несмотря на усилия, далеко позади России, заявляли в США. Америка уверена, что ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе СВО.
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