Генсек НАТО назвал число погибших за время конфликта на Украине

За время конфликта на Украине погибли или получили ранения разной степени тяжести не менее одного миллиона человек. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на конференции в Брюсселе.

«Каждый день этот конфликт приносит всё больше разрушений и смертей. Более 1 млн жертв с февраля 2022 года», — цитирует Рютте сайт Североатлантического альянса.

Генсек также заявил, что еженедельно на украинской стороне погибает или получает ранения более десяти тысяч человек со всех сторон. Также происходило множество случаев, когда альянс бездействовал.