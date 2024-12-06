Названа главная причина, почему украинцам даже не стоит мечтать о НАТО

Слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о том, что Украину могут принять в НАТО, но без территорий, которые перешли под контроль России, не надо воспринимать всерьёз. По мнению политолога Юрия Светова, США и Германия не пойдут на это из-за высокой стоимости членства в Альянсе.

«Этот вопрос решают Соединённые Штаты Америки, в которых все чётко заявили, включая Байдена с его уходящей администрацией, что Украину в НАТО принимать не будут. Американцы это сказали со всей определённостью, и к ним присоединилась Германия, а также другие страны», — отметил эксперт в беседе с Инфо24.

Политолог подчеркнул, что вступление Украины в НАТО слишком дорого обойдётся для западных стран. Для этого придётся потратить много денег на логистику, перестройку нормативов, перевооружение армии и прочее. Светов заявил, что эти расходы в первую очередь лягут на США и в какой-то мере на Германию. Поэтому он считает, что Украину никогда не примут в НАТО.