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6 декабря, 18:03

Названа главная причина, почему украинцам даже не стоит мечтать о НАТО

Политолог Светов: Вступление Украины в НАТО слишком дорого обойдётся Западу

Слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о том, что Украину могут принять в НАТО, но без территорий, которые перешли под контроль России, не надо воспринимать всерьёз. По мнению политолога Юрия Светова, США и Германия не пойдут на это из-за высокой стоимости членства в Альянсе.

«Этот вопрос решают Соединённые Штаты Америки, в которых все чётко заявили, включая Байдена с его уходящей администрацией, что Украину в НАТО принимать не будут. Американцы это сказали со всей определённостью, и к ним присоединилась Германия, а также другие страны», — отметил эксперт в беседе с Инфо24.

Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина
Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина

Политолог подчеркнул, что вступление Украины в НАТО слишком дорого обойдётся для западных стран. Для этого придётся потратить много денег на логистику, перестройку нормативов, перевооружение армии и прочее. Светов заявил, что эти расходы в первую очередь лягут на США и в какой-то мере на Германию. Поэтому он считает, что Украину никогда не примут в НАТО.

О том, что Незалежной не стоит надеяться на вступление в НАТО, заявила и команда новоизбранного президента США Дональда Трампа во время встречи с украинской стороной. Страну готовы поддержать лишь поставкой оружия. В свою очередь в России в очередной раз напомнили, что не допустят НАТО у российских границ. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мирное урегулирование конфликта возможно только при отказе Киева от этих планов, а также закрытии западных военных баз и прекращении учений с участием иностранных войск.

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Алёна Зиновьева
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