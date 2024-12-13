93 ракеты и 200 дронов: Зеленский шокирован силой удара Армии России по энергетике Украины
Зеленский назвал удар ВС РФ по энергетике Украины одним из самых масштабных
ВС России нанесла один из самых масштабных авиаударов по украинским энергетическим объектам, заявил Владимир Зеленский. Он утверждает, что по предварительным подсчётам, было запущено 93 ракеты и около 200 беспилотников.
«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — отметил Зеленский, добавив, что Россия не ограничена в дальнобойности вооружений.
Напомним, Армия России сегодня, 13 декабря, нанесла удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, которым противник продолжает пользоваться на свой страх и риск. По некоторым сообщениям: поражён подземный склад. Удар был настолько сильной, что привёл к землетрясению. В массированной атаке принимал участие Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Масштабы происходящего напугали польских военных настолько, что те подняли в небо истребители.
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