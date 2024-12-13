Летят «Герани» и «Кинжалы»: Что известно о массированном ударе по военным объектам на Украине

ВС РФ этим утром, предположительно, нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Как пишет Mash, работали «Искандерами», «Геранями» и «Кинжалами». Минимум 120 ракет полетело в направлении целей. А по данным издания «Страна», в ночь на 13 декабря мог быть установлен рекорд по количеству БПЛА над Украиной.

Взрывы звучат в Киеве с вечера 12 декабря. Прилёт фиксируют по закрытому аэродрому в украинской столице, где проходят обучение будущие пилоты американских F-16, а также стоят ангары и склады с вооружением. Ракеты упали на завод по производству беспилотников и ремонту вертолётов в пригороде Борисполя под Киевом.

По сообщению подполья, ликвидирован подземный склад на военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Мощный удар даже вызвал там землетрясение.

Взрывы также слышны в Одессе и Одесской области. В городе частично пропали свет и водоснабжение, не работает электротранспорт.

Прилёты ракет фиксируют в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях. Взрывы звучат в районе Коломыи и Бурштына Ивано-Франковской области, во Львовской области ракеты летят в направлении города Стрыя. В Харьковской области власти сообщают о прилёте по предприятию в селе Мирное.