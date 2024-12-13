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Регион
13 декабря, 06:24

Новый удар ракетами ATACMS отозвался мощными взрывами в Одессе и Киевской области

В Одессе и Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрыв в Одессе. Фото © Телеграм / ИЗНАНКА

Взрыв в Одессе. Фото © Телеграм / ИЗНАНКА

Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины на фоне действующей по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.

«Снова взрывы», — написал градоначальник.

Местные паблики предполагают, что одной из целей могла стать подстанция. Взрывы гремят также в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Громко и в Ивано-Франковске, Сумах, Полтавской и Черкасской областях. Превентивные отключения света начались в ряде регионов на юге Незалежной после прогремевших взрывов.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги работают в Киеве и 16 регионах Украины, а в 8:21 мск она зазвучала в Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях на западе страны. Тревога охватила территорию всей Украины. Подполье называет причиной утренние удары возмездия ракетами «Калибр», которые могли стать ответом на новый удар ракетами ATACMS – в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Госдума обещала Украине, что кара не заставит себя ждать.

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Андрей Бражников
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