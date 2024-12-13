Новый удар ракетами ATACMS отозвался мощными взрывами в Одессе и Киевской области
В Одессе и Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрыв в Одессе. Фото © Телеграм / ИЗНАНКА
Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины на фоне действующей по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.
«Снова взрывы», — написал градоначальник.
Местные паблики предполагают, что одной из целей могла стать подстанция. Взрывы гремят также в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Громко и в Ивано-Франковске, Сумах, Полтавской и Черкасской областях. Превентивные отключения света начались в ряде регионов на юге Незалежной после прогремевших взрывов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги работают в Киеве и 16 регионах Украины, а в 8:21 мск она зазвучала в Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях на западе страны. Тревога охватила территорию всей Украины. Подполье называет причиной утренние удары возмездия ракетами «Калибр», которые могли стать ответом на новый удар ракетами ATACMS – в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ. Госдума обещала Украине, что кара не заставит себя ждать.