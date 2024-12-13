Новый удар ракетами ATACMS отозвался мощными взрывами в Одессе и Киевской области

Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины на фоне действующей по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.

Местные паблики предполагают, что одной из целей могла стать подстанция. Взрывы гремят также в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Громко и в Ивано-Франковске, Сумах, Полтавской и Черкасской областях. Превентивные отключения света начались в ряде регионов на юге Незалежной после прогремевших взрывов.