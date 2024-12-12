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«Орешник» (ракета)

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Регион
12 декабря, 11:59

Госдума обещала Украине удар «Орешником» за атаку ATACMS на Таганрог: «Пусть дрожат и ждут!»

Картаполов: РФ не предупредит Киев об ударе «Орешником» за обстрел Таганрога

Россия не обязана предупреждать Украину о возможном ударе «Орешником», но ответ на обстрел Таганрога с использованием американских ракет ATACMS обязательно последует. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Картаполов об ответе России на обстрел Таганрога. Видео © Life.ru

«Ответ будет. Мы не должны их предупреждать. Времена, когда с ними можно было разговаривать по-рыцарски, прошли, потому что наши сегодняшние оппоненты — это мерзкие беззастенчивые подлецы. С ними надо работать абсолютно такими же методами. Пусть они теперь сидят, дрожат и ждут, когда и куда прилетит «Орешник», — сказал Картаполов.

Он добавил, что в соответствии с ранее принятыми договорённостями Россия обязана за полчаса до пуска предупредить об этом Штаты, поскольку речь идёт о баллистической ракете.

«Мы не можем их не предупреждать, потому что всё-таки это баллистическая ракета, здесь лучше перестраховаться. Но от этого шайке наркомана (имеется в виду Владимир Зеленский) легче не будет», — заключил парламентарий.

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Напомним, что в ночь на 11 декабря город Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесён с использованием американских ракет ATACMS. Снаряды прилетали в котельную, в результате чего без тепла остались около 30 многоэтажек. В МО РФ пообещали, что такой шаг киевских властей не останется без ответа. Позднее это подтвердили и в Кремле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Владимир Озеров
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