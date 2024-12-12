Госдума обещала Украине удар «Орешником» за атаку ATACMS на Таганрог: «Пусть дрожат и ждут!»

Россия не обязана предупреждать Украину о возможном ударе «Орешником», но ответ на обстрел Таганрога с использованием американских ракет ATACMS обязательно последует. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Картаполов об ответе России на обстрел Таганрога. Видео © Life.ru

«Ответ будет. Мы не должны их предупреждать. Времена, когда с ними можно было разговаривать по-рыцарски, прошли, потому что наши сегодняшние оппоненты — это мерзкие беззастенчивые подлецы. С ними надо работать абсолютно такими же методами. Пусть они теперь сидят, дрожат и ждут, когда и куда прилетит «Орешник», — сказал Картаполов.

Он добавил, что в соответствии с ранее принятыми договорённостями Россия обязана за полчаса до пуска предупредить об этом Штаты, поскольку речь идёт о баллистической ракете.