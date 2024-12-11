Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 15:05
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МО РФ: Удар по Таганрогу был нанесён шестью ракетами ATACMS

Удар ВСУ по Таганрогу утром 11 декабря был нанесён шестью ракетами ATACMS. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанёс ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — говорится в заявлении.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

В Минобороны подчеркнули, что эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия, также была повреждена котельная на одной из улиц города, сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.

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Wikipedia/sill-www.army.mil

Александра Вишнякова
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