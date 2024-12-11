МО РФ: Удар по Таганрогу был нанесён шестью ракетами ATACMS

Удар ВСУ по Таганрогу утром 11 декабря был нанесён шестью ракетами ATACMS. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами РЭБ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанёс ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — говорится в заявлении.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

В Минобороны подчеркнули, что эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.