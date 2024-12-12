Баранец призвал нацелить «Орешник» на Киев после атаки по Таганрогу
Полковник Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» поделился мыслями о возможном ответе Украины на удар по Таганрогу с использованием ракет ATACMS. Он подчеркнул, что России не следует затягивать с выбором новых целей для новейшей ракеты «Орешник» и предположил, что следующим объектом удара могут стать Киев и его ключевые учреждения.
«Вы знаете, мы насчёт ответных мер уже устали слышать. Мы будем отвечать. Тут у нас и центры принятия решений, тут у нас и красные линии. Важно, чтобы наш народ не смеялся над этими угрозами киевскому режиму и американцам», — отметил он.
По мнению эксперта, российская сторона уже рассматривает новые цели, и вполне возможно, что главной мишенью станет украинская столица. Он считает, что российские силы должны нацелиться на Верховную Раду, правительство, Минобороны и Генштаб Украины.
«Также необходимо рассмотреть вопрос о ликвидации всех оборонных заводов Украины», — добавил он.
Напоминаем, что в ночь на 11 декабря Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины. К счастью, среди гражданского населения жертв не было. Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих из-за падения обломков ракет.
Midjourney / Life.ru